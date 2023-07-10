"الاتصالات" تفوز على المنيا 5/4 وتخطف بطاقة الصعود للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الإتصالات لكرة القدم ، على فريق المنيا في مبارة عصيبة ، اليوم الأحد ، 5/4 ، وبهذا الفوز اختطف فريق الإصتالات بطاقة الصعود للمحترفين .

حيث تقدم للإتصالات بهدف للاعب محمد شاهين ، في بدايات الشوط الأول ، وتصدى وليد توفيق حارس المنيا لضربة جزاء في منتصف الشوط الأول ، ثم تعادل للمنيا بالهدف الأول جون موباتشو بالدقيقة 30 من عمر المباراة، وفي الشوط الثاني ، تقدم مرة أخرى الإتصالات بهدف عن طريق سليمان كوليبالي بالدقيقة 62 .

وتقدم بالهدف الثالث لفريق الإتصالات اللاعب محمد شاهين في الدقيقة 75، ثم سجل اسماعيل اللاعب ساكي الهدف الثاني لفريق المنيا في الدقيقة 77، وسجل اللاعب العطار لفريق المنيا الهدف الثالث من قذيفة خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 88، ويعود الإتصالات بهدف رابع عن طريق كوليبالي من جديد بالدقيقة 94 ، ثم تعادل اسلام عبد الراضي للمنيا بالدقيقة 100 من عمر المباراة ، ثم تقدم الإتصالات بالهدف الخامس بالدقيقة 102