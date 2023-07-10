ياسر رشاد - القاهرة - تُسيطر حالة من السعادة على جماهير النادى الأهلي عقب إبرام التعاقد مع السويسري مارسيل كولر منذ توليه مهام القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم وخاصة أن الأحمر يسير بخطى ثابته محققا نتائج إيجابية مميزة على مختلف الأصعدة سواء في الدوري المصري أو تتويجه بدوري أبطال أفريقيا، أو حصوله على كأس مصر وغيره بالإضافة تحقيقه أرقاما قياسية أكثر من رائعة.

ويسعى مسؤولو التعاقدات فى النادى الأهلى إلى إبرام عدة صفقات من العيار الثقيل سواء على المستوى المحلى او الأجنبي، لمحاولة استمرار فنى للفريق وفقًا لمتطلبات الجهاز الفنى ومن ثم تعويض غيابات أو لاعبين رحلوا عن صفوف القلعة الحمراء.

فعلي سبيل المثال شهدت الأيام القليلة الماضية رحيل حمدى فتحى لاعب وسط الفريق للاحتراف بالدورى القطري لصفوف نادى الوكرة، فكان لابد ان يتواجد البديل المناسب وهو ما دفع مسؤولو الاهلى الى النظر لملف إمام عاشور وحسم الصفقة.

وقطع النادى الاهلى شوطًا كبيرًا في صفقة إمام عاشور و محادثاته مع النادي الدنماركي بعد تصريحات اللاعب انه لم يريد اكمال مسيرته الاحترافية بالدنمارك لعدم إجادته للغة وهو ما يسبب عائق للاعب.

رغبة إمام عاشور تحسم انتقاله للنادى الاهلي

وحسمت رغبة إمام عاشور الانتقال الى صفوف النادى الاهلى فى عقد يمتد الى أربع مواسم حسب بنود العقد المتفق عليه بين الطرفين، وستشهد الساعات القليلة القادمة الاعلان الرسمي عن الصفقة عبر الموقع الرسمي للأحمر.

وكان نادي ميتلاند قد حصل على خدمات إمام عاشور من الزمالك في انتقالات الشتاء الماضية مقابل 3 مليون دولار لمدة ثلاثة مواسم، ويرغب النادي الدنماركي في إعارة اللاعب في الفترة المقبلة لعدم تأقلم اللاعب.

سر تفضيل إمام عاشور للأهلي عن بيراميدز والزمالك..