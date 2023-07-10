الرائد السعودي يعلن تجديد عقد محمد فوزير حتي 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت إدارة نادي الرائد السعودي مساء اليوم إجراءات تجديد عقد النجم المغربي محمد فوزير لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمدة موسم إضافي حتي 2024 .

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وأعلن الحساب الرسمي لنادي الرائد عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " العازف محمد فوزير أحمر ريداوي حتي 2024 ".

وتعاقدت إدارة نادي الرائد مع محمد فوزير موسم 2019 قادما من صفوف النصر السعودي.

وشارك فوزير صاحب الـ 31 عاماً مع الرائد خلال منافسات الموسم الماضي 2022-2023 في 28 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 6 آخرين.

في سياق متصل أعلن نادي الرائد السعودي مساء أمس الأحد التعاقد مع الكرواتي إيجور جوفيتشفتش لتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك خلال منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

ترتيب الرائد في الدوري السعودي

وأنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات الموسم المنقضي من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023 وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

يقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السعودي معسكرا تحضيرا استعدادا للموسم الجديد في تركيا، حيث ستسافر بعثة الفريق يوم الخميس المقبل لمدينة إزمير غرب تركيا.

ويستمر معسكر الرائد 24 يوما وينتهي 29 يوليو الجاري ويشهد 6 مباريات تجريبية أمام فرق، تنظِّم معسكراتها في تركيا..