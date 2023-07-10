أحمد الشيخ يقود هجوم غزل المحلة أمام البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة ، عن تشكيل الفريق الذي يخوض لقاء البنك الأهلي مساء اليوم الاثنين على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ33 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل غزل المحلة لمباراة البنك الأهلي

حارس المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: مصطفى العش – السيد الشبراوي – إيهاب سمير –معاذ الحناوي

خط الوسط: أحمد النادري – محمد جابر – أحمد الشيخ- حميد ماو

خط الهجوم: جبريل أوريك – تشارلز باسي.

بينما جاء دكة بدلاء لمباراة غزل المحلة لمباراة البنك الأهلي

محمود الحضري_ محمود علاء _ خالد الأخميمي_ كريم مصطفي _ محمد بازوكا_ إبراهيم عايش _ هاني عادل _ عبد الرحمن عاطف_ عاطف حكيم .

تشكيل البنك الأهلي لمباراة غزل المحلة

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود

خط الهجوم.. كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي _ أمير مدحت _ اسامة فيصل _أحمد ياسين _ عاصم صلاح _ إسلام جابر _ باسم مرسي _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا