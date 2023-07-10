بيراميدز يتعادل مع سيراميكا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2022/2023.

جاء تقدم بيراميدز على سيراميكا عن طريق اللاعب كريم حافظ في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، بينما عادل كليوباترا النتيجة لكن الحكم قام بإلغاء الهدف.

فيما تعادل صلاح محسن لسيراميكا في الوقت الضائع من الشوط الأول..

وفي حالة انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بالتعادل، فإن الأهلي سيتوج رسميًا بلقب الدوري العام المصري للمرة الـ 43 في تاريخه، ليستعيد اللقب بعد غياب موسمين، حيث حقق اللقب الغريم التقليدي الزمالك.

وكان بيراميدز قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، محمد الشيبي، كريم حافظ

الوسط: مصطفى فتحي ، أحمد توفيق، محمد صادق، وليد الكرتي، محمد حمدي

الهجوم: فخري لاكاي

بينما بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري، أحمدرمضان بيكهام، رجب نبيل، أحمد هاني.

خط الوسط: جاستيس ارثر، محمد توني، محمد عادل، ميدو جابر، صامويل أمادي.

خط الهجوم: صلاح محسن.