ياسر رشاد - القاهرة - اختار أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة القائمة المستدعاة لمواجهة إنبي المقررة ضمن مباريات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة سموحة وإنبي مساء غدا الثلاثاء ويكثف الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي من جهوده لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباريات الماضية من أجل ضمان عدم تكرارها أمام إنبي.

ويعود حسام حسن مهاجم سموحة لقيادة الفريق السكندري بعد انتهاء برنامجه التأهيلي كما يعود إلى الفريق الثنائى مصطفى سعد ميسي ومحمد مغربي ثنائى الفريق بعد مشاركتهما مع المنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا.

قائمة سموحة لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: الهاني سليمان وحسين تيمور

خط الدفاع: أحمد حكم وشريف رضا وأحمد جمال واحمد شوشه ومحمد مغربي ومصطفى سعد

خط الوسط: صديق أوجولا ومحمود حليمو ومحمد نادي وبواتينج ودكوا دودو وزياد طارق ومحمد سعيد وأبو بكر محمد

خط الهجوم: حسام حسن وحسين فيصل ويحيى ياسر وطارق علاء