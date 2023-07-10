تعادل مثير بين بيراميدز وسيراميكا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سيطر بيراميدز منذ إنطلاق المباراة وفرض ضغطاً هجومياً على سيراميكا بحثاً عن التقدم بهدف مبكر في اللقاء.

ورغم سيطرة بيراميدز إلا أن سيراميكا أهدر أخطر فرص الشوط بعد إنارد تام من وسط الملعب في الدقيقة 13 لصلاح محسن إلا أنه اضاع الفرصىة بغرابة.

هدأت أحداث الشوط وإنحصر اللعب في وسط الملعب بعد مرور الربع ساعة الأولى حتى نجح كريم حافظ في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 37 بتسديدة قوية سكنت الشباك.

إنتفض سيراميكا بعد الهدف وسجل المهاجم صامويل مادي هدف أول لسيراميكا الا أن الحكم قرر الغاءه بداعي وجود لمسة يد على اللاعب ميدو جابر.

وفي الدقيقة الاخيرة من عمر الشوط نجح صلاح محسن في تسجيل هدف التعادل مستغلاً خطأ دفاعي فادح لبيراميدز لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 1-1.

تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - وليد الكرتي - محمد حمدي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - هشام محمد - محمد سامي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - إبراهيم شتا - محمود جمال - محمود العربي أوكا - أوجو صامويل.