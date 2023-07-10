توتنهام يرفض رحيل هاري كين لـ بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - رفض توتنهام الإنجليزي رحيل نجمه اللامع هاري كين لبايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما تقدم النادي الألماني بعرضين من أجل التعاقد مع اللاعب.

وأوضحت تقارير صحفية إنجليزية ان توتنهام يتمسك باستمرار هاري كين مع الفريق خلال الموسم الجديد، بعد التألق اللافت للنظر للاعب خلال المواسم الماضية.

وأشارت إلى أن توتنهام كان يرغب في الحصول على 100 مليون يورو من بايرن ميونخ، لكن عرض الأخير الأول والثاني لم يتخطوا الـ 80 مليون يورو.

وشددت التقارير إلى أن مطالب السبيرز المالية جعلت عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة تتراجع عن الاستمرار في التعاقد مع هاري كين، خاصة وأن اللاعب ذو الـ 29 عامًا يعد متقدمًا في العمر.

يذكر أن هاري كين يرغب في الرحيل عن توتنهام خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بسبب رغبته في الحصول على ألقاب خلال ما تبقى من مسيرته الكروية داخل الملاعب.