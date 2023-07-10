الزلزولي مطلوب في يوفنتوس

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب برشلونة الإسباني، في لفت النظر إليه خلال الموسم الماضي، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع فريقه السابق أوساسونا.

وأوضحت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، أن إدارة يوفنتوس تحدثت مع برشلونة بخصوص التعاقد مع الزلزولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن اليوفي استفسر عن السعر الذي يرغب فيه البارسا من أجل التخلي عن المغربي خلال الميركاتو الصيفي.

وشددت على أن السيدة العجوز يضع 15 مليون يورو من أجل انهاء صفقة اللاعب المغربي، حيث أصبح اللاعب مطلوب بشدة من المدرب ماسيمليانو أليجري، والذي يتابعه منذ مدة كبيرة.

وأوضحت أن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة لم يحشم قراره بعد حول مستقبل الزلزولي خلال الموسم المقبل مع البلوجرانا.

الجدير بالذكر أن لاعب المنتخب المغربي للشباب نجح في حصد لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد الفوز على الفراعنة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية.