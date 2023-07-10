غزل المحلة يتعادل سلبيًا مع البنك الأهلي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي بين البنك الأهلي وغزل المحلة بدون أهداف في المباراة الجارية الآن غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز .
تقاسم الفريقان غزل المحلة و البنك الأهلي استحواذ على مجريات الشوط الأول .
بدأ غزل المحلة بهذا التشكيل أمام البنك الأهلي
حراسة المرمى .. عمرو شعبان .
خط الدفاع .. السيد الشبراوى ، إيهاب سمير ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش .
خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد النادرى ، أحمد الشيخ ، محمد جابر .
الهجوم .. تشارلز باسى ، جبريل اورك .
فيما بدأ البنك الأهلي لمباراة بيراميدز
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني
خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود
خط الهجوم.. كريم بامبو .
ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول ، بالتعادل السلبي بين غزل المحلة والبنك الأهلي بدون أهداف.