ياو أنور يستغل خطأ دفاعي ويسجل هدف الإسماعيلي الأول أمام الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - سجل الإسماعيلي هدف التقدم امام الداخلية في المباراة المقامة بينهما على ملعب الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري المصري الممتاز.

واستغل ياو أنور خطأ دفاعي من لاعبي الداخلية في الدقيقة الثامنة مع بداية المباراة وسدد الكرة بقوة في مرمى الداخلية ليضع الاسماعيلي في المقدمة.

تشكيل الإسماعيلي أمام الداخلية

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد نصر، محمد هاشم، عصام صبحي، محمد دسوقي.

في خط الوسط: سيرجي آكا، عماد حمدي، أحمد مدبولي.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي، ياو أنور.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء التالي:

محمد كوكو، إياد العسقلاني، كريم عرفات، محمد بيومي، كريم الديب، محمد عبد السميع، مروان حمدي، محمود الشبراوي، عمر الساعي.

وكان الجهاز الفني قد أعلن غياب الثنائي أحمد محسن ومحمد حسن عن قائمة الدراويش لمواجهة الداخلية اليوم، بعد استبعادهما وخصم 100 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب.

وأكد الإسماعيلي أن سبب استبعاد الثنائي من قائمة مباراة الداخلية يرجع لتركا اللاعبين المعسكر وعدم المبيت داخله والعودة مرة أخرى في السابعة صباحًا دون إذن من الجهاز الفني.

يذكر أن الدراويش يعاني من صراع الهبوط بجدول الدوري المصري الممتاز، بعدما تواجد في الـ 13 برصيد 30 نقطة، فيما يحل الداخلية في المركز الـ 16 بـ 28 نقطة.