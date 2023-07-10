رونالدو يُصر على ضم مواطنه لـ النصر

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي عن اقناع مواطنه أوتافيو إيدميلسون دا سيلفا، بالانضمام للأصفر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت تقارير صحفية برتغالية أن رونالدو لديه إصرار في جلب أوتافيو للنصر خلال الفترة المقبلة، بعد المفاوضات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت أن العملاق السعودي يتفاوض مع النجم البرتغالي من أجل ضمه خلال الصيف الحالي براتب يصل لـ 13.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وشددت على ان اللاعب سُفكر بجدية في العرض، خاضة وأن راتب النصر المعروض يمثل 5 أضعاف ما يتقاضاه اللاعب مع بورتو.

وكان أوتافيو انتقل لصفوف بورتو في 2014، ليحصد على عدد من البطولات منها ثلاثية الدوري، بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب في الدوري الموسم المنصرم.

الجدير بالذكر أن رونالدو انتقل للنصر السعودي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي، عقب أزمته مع المدرب إيريك تين هاج.