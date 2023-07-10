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حلمي طولان يدفع بالقوة الضاربة أمام بيراميدز

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن حلمي طولان ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة ٣٣ من عمر مسابقة الدوري العام .

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى:محمد بسام

 

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

 

خط الوسط: جاستيس ارثر - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - صامويل أمادي .

 

خط الهجوم:  صلاح محسن.

 

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة  - سيف تقا - محمد ناصف -محمد إبراهيم - محمود نبيل  - محمد عنتر- عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.

فيما تشكيل بيراميدز جاء كالتالي 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ    

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - وليد الكرتي - محمد حمدي  

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - هشام محمد - محمد سامي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - إبراهيم شتا - محمود جمال - محمود العربي أوكا - أوجو صامويل

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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