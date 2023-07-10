شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على أسوان 1/0 فى الشوط الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم فريق طلائع الجيش على نظيره أسوان بهدف أحمد متعب فى الدقيقة 30 بالشوط الأول باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 33 نقطة، بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفا.

فيما يتواجد أسوان المراكز المهددة بالهبوط برصيد 33 نقطة، مع عدد من الأندية التي تحاول الهروب من الهبوط وهي طلائع الجيش وغزل المحلة والإسماعيلي والبنك الأهلى والداخلية وسموحة.

وحرص الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، لتحفيزهم على استعادة مسيرة الانتصارات في الدوري أمام أسوان، واستهل بسيونى رحلته مع الطلائع بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً.

ويسعى مسئولو نادي أسوان لتسويق الجابونى ماليك إيفونا الصيف المقبل للاستفادة من بيعه حيث يحق للاعب التوقيع لأي ناد في فترة الانتقالات الشتوية المقبل، والرحيل مجانا عن صفوف الفريق نهاية الموسم المقبل.