شكرا لقرائتكم خبر عن ونش الزمالك يواصل المرحلة قبل الأخيرة من التأهيل فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود حمدى الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مرحلة التأهيل فى دبى بالإمارات، للتعافى من إصابة الرباط الصليبى التى لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن صفوف الفريق الأبيض.

وتعد مرحلة التأهيل التى يخوضها الونش هى المرحلة قبل الأخيرة للاعب، والتي سيخوض بعدها مرحلة التأهيل فى الملعب، تمهيدًا للعودة للملاعب والمشاركة مع فريقه فى الموسم الجديد.

وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، قد أكد أن العملية التي أجراها "الونش" عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بواسطة المنظار الجراحي، موضحاً أن حالة "الونش" مطمئنة بعد إجراء الجراحة، في أحد مستشفيات ألمانيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.