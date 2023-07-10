شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يحتفل باللاعب على زعزع بعد مشاركته فى تأهل الفراعنة لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفيوتشر، بقيادة علي ماهر، ولاعبو الفريق، على الاحتفال بزميلهم علي زعزع بعد مشاركته في صعود منتخب مصر الأوليمبي إلى أولمبياد باريس 2024، وأقام جهاز فيوتشر احتفالية خاصة باللاعب على هامش استعدادات الفريق لمواجهة البنك الأهلي.

ويستعد فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، وكان فيوتشر قد خسر في المباراة الماضية أمام نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

وكان فيوتشر قد ودع بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بعد هزيمته أمام النادي المصري بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، بينما ودع فيوتشر بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام إنبي بنتيجة 6/5 بركلات الجزاء الترجيحية أيضاً.