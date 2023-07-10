شكرا لقرائتكم خبر عن غدا المؤتمر الصحفى لبطولة العالم لشباب الخماسى الحديث بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، نائب رئيس الاتحاد الدولي، مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء غد الثلاثاء بالإسكندرية لإعلان تفاصيل استضافة بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عاما المقامة خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو الجاري.

ويقام المؤتمر الصحفي بحضور كل من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء سامح الشربيني مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية نائبا عن قائد المنطقة والدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين وروبرت ستول عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وتشهد بطولة العالم للشباب بالإسكندرية لأول مرة تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث، وهو النظام الذي سيتم تطبيقه بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024 والذي يحتوى على مسابقة الموانع بدلًا من الفروسية بناء على طلب اللجنة الأولمبية الدولية بتغيير الفروسية من أجل استمرار اللعبة في البرنامج الأولمبي.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 210 لاعبين ممثلين لـ35 دولة، بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا، ويشمل برنامج البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات والتتابع والتتابع المختلط.

وينافس منتخب مصر فى البطولة بفريق مكون من 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: "أسامة مدحت ومحمد حاتم وطارق تامر وسيف وائل وعمر حسين وعلي إيهاب"، فيما تضم قائمة اللاعبات الشابات كلا من: "فريدة أبو هاشم وساره عمرو وجنة وليد وريتاج علاء وعاليا محمود وكرمه هاني".