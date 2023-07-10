شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حافظ يسجل هدف التقدم لبيراميدز .. وإلغاء هدف التعادل لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل كريم حافظ، لاعب بيراميدز، هدف التقدم لفريقه فى شباك سيراميكا بالدقيقة 37 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار مباريات الجولة 33 من بطولة الدوري.

وبعد دقيقتين سجل أمادو، لاعب سيراميكا، هدف التعادل، ثم تم إلغاؤه بداعى وجود لمسة يد قبل تسجيل الهدف.

ويحتل بيراميدز وصافة مسابقة الدوري العام برصيد 67 نقطة، وضمن الفريق السماوي المشاركة في دوري الأبطال بعد وصول فارق النقاط بينه وبين فيوتشر أقرب ملاحقيه إلى 9 نقاط كاملة.