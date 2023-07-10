شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يسجل هدف سيراميكا الثانى فى شباك بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل صلاح محسن، لاعب سيراميكا، الهدف الثانى لفريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة 83 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار مباريات الجولة 33 من بطولة الدوري، لتصبح النتيجة 2 / 1 لسيراميكا حتى الآن.

ويحتل بيراميدز وصافة مسابقة الدوري العام برصيد 67 نقطة، وضمن الفريق السماوي المشاركة في دوري الأبطال بعد وصول فارق النقاط بينه وبين فيوتشر أقرب ملاحقيه إلى 9 نقاط كاملة.