شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبى بين غزل المحلة والبنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريقى غزل المحلة والبنك الأهلى، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري، باستاد غزل المحلة.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق غزل المحلة كالتالي:

معاذ الحناوي، مصطفى العش، السيد الشبراوي، إيهاب سمير، حميد ماو، أحمد النادري، محمد جابر، أحمد الشيخ، تشارلز باسي، جبريل أوريك.

وجاءت دكة بدلاء غزل المحلة كالتالي: محمود الحضري، محمود علاء، خالد الأخميمي، كريم مصطفى، محمد بازوكا، إبراهيم عايش، هاني عادل، عبدالرحمن عاطف، عاطف حكيم.

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود

خط الهجوم: كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

أحمد صبحي _ أمير مدحت _ اسامة فيصل _أحمد ياسين _ عاصم صلاح _ إسلام جابر _ باسم مرسي _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا

ودخل فريق غزل المحلة المباراة في المركز 17 ـ قبل الأخير ـ برصيد 32 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلي المركز 11 برصيد 35 نقطة.