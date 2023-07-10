شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأهلى يتوج بدرع الدورى 43 فى تاريخه بعد فوز سيراميكا على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وحقق فريق سيراميكا الفوز على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار مباريات الجولة 33 من بطولة الدوري.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 37 فى المركز العاشر، ويضمن البقاء فى الدورى الممتاز، ويتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 67 فى المركز الثانى خلف الأهلي المتصدر برصيد 75 نقطة،.

وحسم الأهلي درع الدوري مع تبقي 5 مباريات له في مسابقة الدوري ضد فرق الزمالك والمقاولون العرب والمصري وبيراميدز وحرس الحدود.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 75 نقطة من لعب 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات من عمر المسابقة، ويأتي في الوصافة بيراميدز برصيد 67 من لعب 31 مباراة.

جدير بالذكر أن الأهلي على موعد مع تحقيق رقم قياسي حال الخروج بدون خسائر في المباريات الخمس المتبقية له في مسابقة الدوري.