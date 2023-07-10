شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على الداخلية بهدف ياو أنور فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الإسماعيلى على الداخلية بهدف دون مقابل، أحرزه الغانى ياو أنور في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد السويس في الجولة الـ33 للمسابقة الدورى الممتاز .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة وممتعة من جانب الفريقين وضغط لاعبو الداخلية عقب إحراز الإسماعيلى لهدفه الأول فى العشر دقائق الأولى، وأضاع لاعبو الفريق الشرطى العديد من الفرص السهلة أمام مرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش، فى الوقت الذى حاول فيه لاعبو الأخير استغلال الهجمات المرتدة إلا أن أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط بتقدم الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ .

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : أحمد عادل

خط الدفاع : محمد نصر – محمد هاشم – عصام صبحى – محمد دسوقى

خط الوسط : سيرجى اكا – عماد حمدى – ياو أنور – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم : أحمد مدبولى – محمد الشامى

البدلاء :

محمد كوكو - إياد العسقلاني - كريم عرفات - محمد بيومي - كريم الديب - محمد عبد السميع - مروان حمدي - محمود الشبراوي - عمر الساعي

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، ويحتاج ثلاث نقاط فقط من مباراتيه المتبقيتين أمام الداخلية والاتحاد لضمان البقاء في الدوري، وذلك في أعقاب الخسارة من الأهلى في المباراة الأخيرة والتي كانت مؤجلة من جولة سابقة.

بينما يمتلك الداخلية فى رصيده 32 نقطة، ويحتاج لفوز في مباراتيه المقبلتين لتعزيز فرص بقائه في الدوري أو الفوز في مباراة والتعادل في أخرى مع انتظار نتائج باقي الفرق التي تنافسه على الهبوط.