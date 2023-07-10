شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم بيراميدز بثنائية "محسن" ويهدى درع الدورى رقم 43 للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا الفوز على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار مباريات الجولة 33 من بطولة الدوري.

سجل كريم حافظ، لاعب بيراميدز، هدف التقدم لفريقه فى شباك سيراميكا بالدقيقة 37، وبعد دقيقتين سجل أمادو، لاعب سيراميكا، هدف التعادل، ثم تم إلغاؤه بداعى وجود لمسة يد قبل تسجيل الهدف، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل صلاح محسن هدف التعادل لسيراميكا، وفى الدقيقة 83 سجل صلاح محسن الهدف الثانى لسيراميكا.

بفوز سيراميكا على بيراميدز، يحسم الأهلى التتويج بدرع الدورى لموسم 2022 / 2023، وهو الدرع رقم 43، بعدما أصبح فارق النقاط مع بيراميدز أكبر من المباريات المتبقية للفريق السماوى، حيث يحتل المارد الأحمر المقدمة برصيد 75 نقطة، ويتبقى له 5 مواجهات، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 67 نقطة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 37 فى المركز العاشر، ويضمن البقاء فى الدورى الممتاز، ويتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 67 فى المركز الثانى.