شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد متعب يتقدم لطلائع الجيش فى شباك أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز أحمد متعب، لاعب طلائع الجيش، هدف التقدم لفريقه في مرمى أسوان في الدقيقة 30 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن - محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور - أحمد متعب

خط الوسط: فريد شوقي - عربي بدر

أمامهما: كريم طارق - يحيى حامد - أحمد سمير

خط الهجوم: بول جوليوس

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: خالد وليد

خط الدفاع: ميدو مصطفى - محمد عطوة - أحمد فتحي كاستيلو - علي فتحي

خط الوسط: عماد فتحي - رافاييل إياجوا

أمامهما: محمد حمدي زكي - محمد ناجي جدو - أحمد خالد

خط الهجوم: ديلسون كاموني