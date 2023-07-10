شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 10/ 7/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين، الموافق 10/ 7/ 2023، العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها: اتحاد الكرة يتسلم خطابا من الفيفا لإيقاف القيد للزمالك، وزيزو جاهز لقيادة الزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة.

اتحاد الكرة يتسلم خطابا من الفيفا لإيقاف القيد للزمالك

تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد لنادى الزمالك بسبب مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص صفقة شيكابالا.

زيزو جاهز لقيادة الزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التى أقيمت صباح اليوم الاثنين، مشاركة أحمد سيد" زيزو" لاعب وسط الأبيض، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

"دونجا" يؤدى تدريبات تأهيلية فى الزمالك استعدادا للأهلى

أدى نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

أوسوريو يحذر لاعبى الزمالك من تتويج الأهلى بالدورى فى مباراة القمة

حذر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبي فريقه من تتويج الأهلي بلقب الدوري في مباراتهم، المقرر لها يوم الخميس المقبل، المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

مران الزمالك.. محاضرة فنية وتدريبات تأهيلية خاصة للأساسيين استعدادا للقمة

ألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب على هامش المران الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

صحيفة دنماركية: إمام عاشور ينتقل إلى الأهلي واللغة سبب رحيله من ميتيلاند

كشفت تقارير صحفية دنماراكية اليوم، الاثنين، حقيقة انتقال إمام عاشور لاعب الزمالك السابق إلى غريمه الأهلي، وكذلك الإعلان عن انضمامه بشكل رسمي بعد الاتفاق مع فريقه ميتيلاند الدنماركي.

الزمالك يتسلم استغناء ميدو من سلة جزيرة الورد