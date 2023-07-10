شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الغازى حكما لمباراة سموحة وإنبى بالدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة سموحة وإنبى المقرر لها غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم إلى الحكم محمد الغازى.

وأعلن أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، قائمة فريقه لمواجهة إنبى المصيرية، وجاءت قائمة سموحة لمواجهة إنبى كالتالى:

حرسة المرمى: الهانى سليمان، حسن تيمور

الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، أحمد شوشة، أحمد جمال، محمد مغربي

الوسط: صديق أوجولا، محمود حليمو، محمد نادي، زياد طارق، حسين فيصل، دكوا دودو، محمد سعيد مكرونة، أبو بكر محمد، طارق علاء، مصطفى سعد ميسي، يحيى ياسر

الهجوم: حسام حسن، بنجامين بواتينج

ويغيب الثنائى محمد الصباحى وبركات حجاج أمام إنبى، حيث يعانى محمد الصباحى من جزع في الأنكل تعرض له أثناء التدريبات ويحاول الجهاز الطبي بنادى سموحة، تجهيز اللاعب للمشاركة في مباراة إنبى المصيرية، نظرا لأهمية النقاط الثلاثة في حسم بقاء الفريق في جدول الدورى، بينما يعانى بركات حجاج من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن مباريات سموحة الأخير في بطولة الدورى.

ويعكف حاليا أحمد سامى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام بيراميدز فى المباراة التى خسرها الفريق السكندرى بخماسية بعدما نجح الفريق فى التقدم بهدفين، وحذر سامى اللاعبين من تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى أمام إنبى، وأن الفريق يحتاج نقطة للاطمئنان على موقف البقاء فى الدورى.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 42 هدفا.