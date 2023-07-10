شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف هداف الأهلي بعد التتويج بالدرع رقم 43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتربع محمد شريف، لاعب الأهلي، على قائمة هدافي فريقه عقب إعلان تتويجه بدرع الدوري المصري رقم 43 في تاريخه، عقب تتويج فريقه بلقب الدوري المصري بشكل رسمي عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وسجل محمد شريف 9 أهداف في مسابقة الدوري هذا الموسم يتربع بهم على قمة هدافي الأهلي بالدوري، ويتواجد في المركز السادس بقائمة هدافي الدوري للموسم الحالي.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد تعادل سيراميكا مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

هزيمة بيراميدز من سيراميكا جعل رصيده يقف عند 67 نقطة في وصافة الدوري خلف الأهلي المتصدر برصيد 75 نقطة، وفي حال تحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين في الدوري سيصل للنقطة 73 في الدوري، ليضمن الأهلي التتويج بالدوري رقم 43 في تاريخه واستعادة الدرع الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

وحسم الأهلي درع الدوري مع تبقي 5 مباريات له في مسابقة الدوري ضد فرق الزمالك والمقاولون العرب والمصري وبيراميدز وحرس الحدود.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 75 نقطة من لعب 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات من عمر المسابقة، ويأتي في الوصافة بيراميدز برصيد 67 من لعب 31 مباراة.

جدير بالذكر أن الأهلي على موعد مع تحقيق رقم قياسي حال الخروج بدون خسائر في المباريات الخمس المتبقية له في مسابقة الدوري.