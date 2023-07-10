شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم أسوان 1/0 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق طلائع الجيش على نظيره أسوان بنتيجة 1/0 بهدف أحمد متعب فى الدقيقة الـ30 بالشوط الأول باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وارتفع رصيد الطلائع إلى 36 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفا.

فيما يتواجد أسوان المراكز المهددة بالهبوط برصيد 33 نقطة، مع عدد من الأندية التي تحاول الهروب من الهبوط وهي طلائع الجيش وغزل المحلة والإسماعيلي والبنك الأهلى والداخلية وسموحة.

وحرص الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، لتحفيزهم على استعادة مسيرة الانتصارات في الدوري أمام أسوان، واستهل بسيونى رحلته مع الطلائع بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً.