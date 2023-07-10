شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن ينهى الشوط الأول متعادلا لسيراميكا أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وسيراميكا، التى تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار مباريات الجولة 33 من بطولة الدوري، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

سجل كريم حافظ، لاعب بيراميدز، هدف التقدم لفريقه فى شباك سيراميكا بالدقيقة 37، وبعد دقيقتين سجل أمادو، لاعب سيراميكا، هدف التعادل، ثم تم إلغاؤه بداعى وجود لمسة يد قبل تسجيل الهدف، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل صلاح محسن هدف التعادل لسيراميكا.

ويحتل بيراميدز وصافة مسابقة الدوري العام برصيد 67 نقطة، وضمن الفريق السماوي المشاركة في دوري الأبطال بعد وصول فارق النقاط بينه وبين فيوتشر أقرب ملاحقيه إلى 9 نقاط كاملة.