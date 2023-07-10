شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم الداخلية بهدف ويضمن بقاءه فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلى على الداخلية بهدف دون مقابل، أحرزه الغانى ياو أنور في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس في الجولة الـ33 لمسابقة الدورى الممتاز ليرتفع رصيد الدراويش إلى 37 نقطة، ويضمن بقاءه بالمسابقة في الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 32 نقطة .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة وممتعة من جانب الفريقين وضغط لاعبو الداخلية عقب إحراز الإسماعيلى لهدفه الأول فى العشر دقائق الأولى، وأضاع لاعبو الفريق الشرطى العديد من الفرص السهلة أمام مرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش، فى الوقت الذى حاول فيه لاعبو الأخير استغلال الهجمات المرتدة إلا أن أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط بتقدم الإسماعيلى بهدف دون مقابل.

وفى الشوط الثانى حاول لاعبو الداخلية إدراك هدف التعادل دون جدوى، بينما مثلت هجمات الإسماعيلى خطورة كبيرة على مرمى عماد السيد حارس مرمى الداخلية وفشل لاعبو الأخير فى استغلال الفرص التى سنحت لهم أمام مرمى المنافس.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : أحمد عادل

خط الدفاع : محمد نصر – محمد هاشم – عصام صبحى – محمد دسوقى

خط الوسط : سيرجى اكا – عماد حمدى – ياو أنور – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم : أحمد مدبولى – محمد الشامى

البدلاء :

محمد كوكو - إياد العسقلاني - كريم عرفات - محمد بيومي - كريم الديب - محمد عبد السميع - مروان حمدي - محمود الشبراوي - عمر الساعي