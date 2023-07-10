شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتعادل سلبيا مع غزل المحلة ويبتعد عن دائرة الهبوط رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلى بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري، باستاد غزل المحلة.

بهذه النتيجة يأتي فريق غزل المحلة في المركز 16، برصيد 33 نقطة، ويحتاج الفوز في المباراة المقبلة أمام حرس الحدود، فيما يحتل البنك الأهلي المركز 11 برصيد 36 نقطة ويبقي في الدوري للموسم المقبل رسميا.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق غزل المحلة كالتالي:

معاذ الحناوي، مصطفى العش، السيد الشبراوي، إيهاب سمير، حميد ماو، أحمد النادري، محمد جابر، أحمد الشيخ، تشارلز باسي، جبريل أوريك.

وجاءت دكة بدلاء غزل المحلة كالتالي: محمود الحضري، محمود علاء، خالد الأخميمي، كريم مصطفى، محمد بازوكا، إبراهيم عايش، هاني عادل، عبد الرحمن عاطف، عاطف حكيم.

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود

خط الهجوم: كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:

أحمد صبحي _ أمير مدحت _ أسامة فيصل _أحمد ياسين _ عاصم صلاح _ إسلام جابر _ باسم مرسي _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا