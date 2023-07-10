بسبب شيكابالا.. إيقاف القيد لنادي الزمالك.. وشرط واحد لرفع العقوبة

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، يفيد بإيقاف القيد لنادي الزمالك، وذلك بسبب مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص صفقة محمود عبدالرازق "شيكابالا".

وكان نادي الزمالك قد تعرض لإيقاف القيد فترتين في موسم 2021/2022 صيفية وشتوية قبل أن يعود للتعاقدات خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/2023.

وفي السياق، أكدت صحيفة "الوطن"، نقلا عن مصدر داخل اتحاد الكرة، وصول خطاب رسمي من "فيفا" لمسؤولي الجبلاية، بإيقاف نادي الزمالك من قيد الصفقات الجديدة، بسبب الأموال المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة عودة شيكابالا لصفوف الفريق الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "تلقينا خطابا رسميا بشأن إيقاف قيد الزمالك، ولكن ليس دورنا الإعلان عن ذلك، لأننا لسنا طرفا، نادي الزمالك هو من سيعلن عن ذلك".

وأضاف المصدر أن مسؤولو نادي الزمالك "كانوا يعرفون أنهم سيتم إيقافهم من القيد حال عدم السداد، والخطاب يتضمن إيقاف الزمالك من قيد صفقاته إذا لم يدفع المستحقات لفريق سبورتنج لشبونة".

وتابع: "أخطرنا نادي الزمالك بوصول الخطاب، والإعلان عن هذا الأمر سيكون من خلال الفريق الأبيض، وسيبدأ تنفيذه مع فتح باب القيد عقب نهاية مباريات الدوري، وإذا دفعت إدارة نادي الزمالك المستحقات سيتم رفع الإيقاف".