أخبار الأهلى اليوم الإثنين 10 / 7 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 10 / 7 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تتويج الفريق الأحمر بدرع الدورى للمرة الـ43 فى تاريخه، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف ليتوج كولر المدير الفنى للمارد الاحمر بالبطولة الخامسة له مع الفريق .

رسميا.. الأهلى يتوج بدرع الدورى 43 فى تاريخه بعد فوز سيراميكا على بيراميدز

توج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

الأهلى يحسم درع الدورى قبل 5 مواجهات على ختام مشواره بالمسابقة

حسم الأهلي لقب الدوري المصري رقم 43 في تاريخه من خوض 29 مباراة فقط من عمر المسابقة ومع تبقي 5 مباريات له من عمر المسابقة، عقب تتويج فريقه بلقب الدوري المصري بشكل رسمي عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

كولر يضيف البطولة الخامسة فى قيادة الأهلى بعد التتويج بالدورى الـ43

نجح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في إضافة البطولة الخامسة إلى حافظة ألقابه التي حققها مع الفريق الأحمر، عقب تتويج فريقه بلقب الدوري المصري بشكل رسمي عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

تفاصيل قرار كولر بإعادة صلاح محسن للأهلى فى الموسم الجديد

يخطط مسئولو النادي الأهلي لإعادة صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى نادي سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل وجود توصية من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، الذى طلب عودة اللاعب فى الموسم الجديد من أجل تدعيم خط الدفاع وتعويض أزمة إهدار الفرص التي تواجه اللاعبين في الوقت الحالي.

كولر يناقش مع جهاز الأهلى برنامج التحضير لمباراة القمة أمام الزمالك

يبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التحضير لمباراته أمام الزمالك المحدد لها الخميس المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، باعتبارها مباراة مهمة وحاسمة في تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، والغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

كولر يطلب تقريرا عن المصابين فى الأهلى قبل مباراة القمة

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى من الجهاز الطبي لفريقه بقيادة أحمد أبو عبلة تقرير عن حالة المصابين قبل مواجهة الزمالك القادمة في الدوري.