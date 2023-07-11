شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يؤجل تجديد التعاقد مع المدافع التونسى سيف تقا لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى سيراميكا تأجيل مفاوضات تجديد التعاقد مع المدافع التونسى سيف تقا لنهاية الموسم الحالي، وذلك لانشغالهم في حسم بقاء الفريق في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وشارك التونسى سيف تقا مع فريق سيراميكا هذا الموسم في 15 مباراة، وتمكن من إحراز هدفين صاحب الـ32 عاما.

ويلتقى فريق سيراميكا نظيره بيراميدز في تمام الساعة 8.30 مساء اليوم باستاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 34 نقطة، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 16 مباراة والهزيمة فى 10 مباريات.