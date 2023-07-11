شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الإثنين 10 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلى على الداخلية بهدف دون مقابل، أحرزه الغانى ياو أنور في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس في الجولة الـ33 لمسابقة الدورى الممتاز ليرتفع رصيد الدراويش إلى 37 نقطة، ويضمن بقاءه بالمسابقة في الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 32 نقطة .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة وممتعة من جانب الفريقين وضغط لاعبو الداخلية عقب إحراز الإسماعيلى لهدفه الأول فى العشر دقائق الأولى، وأضاع لاعبو الفريق الشرطى العديد من الفرص السهلة أمام مرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش، فى الوقت الذى حاول فيه لاعبو الأخير استغلال الهجمات المرتدة إلا أن أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط بتقدم الإسماعيلى بهدف دون مقابل.

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