شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الإثنين 10 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلى على الداخلية بهدف دون مقابل، أحرزه الغانى ياو أنور في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس في الجولة الـ33 لمسابقة الدورى الممتاز ليرتفع رصيد الدراويش إلى 37 نقطة، ويضمن بقاءه بالمسابقة في الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 32 نقطة .
جاءت أحداث الشوط الأول سريعة وممتعة من جانب الفريقين وضغط لاعبو الداخلية عقب إحراز الإسماعيلى لهدفه الأول فى العشر دقائق الأولى، وأضاع لاعبو الفريق الشرطى العديد من الفرص السهلة أمام مرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش، فى الوقت الذى حاول فيه لاعبو الأخير استغلال الهجمات المرتدة إلا أن أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط بتقدم الإسماعيلى بهدف دون مقابل.
فاز فريق طلائع الجيش على نظيره أسوان بنتيجة 1/0 بهدف أحمد متعب فى الدقيقة الـ30 بالشوط الأول باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.
وارتفع رصيد الطلائع إلى 36 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفا.
فيما يتواجد أسوان المراكز المهددة بالهبوط برصيد 33 نقطة، مع عدد من الأندية التي تحاول الهروب من الهبوط وهي طلائع الجيش وغزل المحلة والإسماعيلي والبنك الأهلى والداخلية وسموحة.
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