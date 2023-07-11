شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبا يتوجون بلقب الدورى مع الأهلى لأول مرة.. سافيو وتاو وطاهر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 18 لاعبا في صفوف الأهلي من حصد لقب الدوري لأول مرة في تاريخهم عقب تتويج فريقه بدرع الدوري رقم 43 في تاريخه، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

واللاعبون المتوجون بلقب الدوري مع الأهلي لأول مرة هم: محمد عبد المنعم وبرونو سافيو ومروان عطية وأحمد قندوسي ومحمد الضاوي كريستو ومحمد أشرف ورأفت خليل وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح وشادي حسين ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا وحسام حسن وزياد طارق ومصطفى سعد وعمار حمدي.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

هزيمة بيراميدز من سيراميكا جعلت رصيده يقف عند 67 نقطة في وصافة الدوري خلف الأهلي المتصدر برصيد 75 نقطة، وفي حال تحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين في الدوري سيصل للنقطة 73 في الدوري، ليضمن الأهلي التتويج بالدوري رقم 43 في تاريخه واستعادة الدرع الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

وحسم الأهلي درع الدوري مع تبقي 5 مباريات له في مسابقة الدوري ضد فرق الزمالك والمقاولون العرب والمصري وبيراميدز وحرس الحدود.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 75 نقطة من لعب 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات من عمر المسابقة، ويأتي في الوصافة بيراميدز برصيد 67 من لعب 31 مباراة.

جدير بالذكر أن الأهلي على موعد مع تحقيق رقم قياسي حال الخروج بدون خسائر في المباريات الخمس المتبقية له في مسابقة الدوري.