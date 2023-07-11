شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة النادي الأهلي بعد التتويج بالدرع: "ليلة عودة الدوري إلى بيته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حسم النادي الأهلي رسميا لقب بطولة الدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه، وذلك بعد هزيمة بيراميدز اليوم أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، حيث غاب اللقب عن النادي لمدة عامين سابقين.

وبعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا توقف رصيده عند النقطة 67 في المركز الثاني بجدول الترتيب وتتبقى له مباراتان فقط.

بينما يتربع الأهلي على القمة برصيد 75 نقطة وتتبقى له 5 مباريات وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز.

وعلقت صفحة النادي الأهلي علي التتويج بلقب الدوري: "ليلة عودة الدوري إلى بيته ..الأهلي بطل الدوري المصري موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ للمرة الثالثة والأربعين"