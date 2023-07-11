شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: الإسماعيلى يفتقد الفنيات فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرى حسنى عبد ربه، نجم الإسماعيلى السابق، أن فريق الدراويش يفتقد الفنيات فى الملعب بالرغم من الفوز فى لقاء اليوم.

وقال عبد ربه، فى الاستوديو التحليلى للقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إن حمزة الجمل المدير الفنى للفريق أدى ما عليه فى ضوء الإمكانيات المتاحة له.

وفاز الإسماعيلى على الداخلية بهدف دون مقابل، أحرزه الغانى ياو أنور في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس في الجولة الـ33 لمسابقة الدورى الممتاز ليرتفع رصيد الدراويش إلى 37 نقطة، ويضمن بقاءه بالمسابقة في الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 32 نقطة.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة وممتعة من جانب الفريقين وضغط لاعبو الداخلية عقب إحراز الإسماعيلى لهدفه الأول فى العشر دقائق الأولى، وأضاع لاعبو الفريق الشرطى العديد من الفرص السهلة أمام مرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش، فى الوقت الذى حاول فيه لاعبو الأخير استغلال الهجمات المرتدة إلا أن أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط بتقدم الإسماعيلى بهدف دون مقابل.

وفى الشوط الثانى حاول لاعبو الداخلية إدراك هدف التعادل دون جدوى، بينما مثلت هجمات الإسماعيلى خطورة كبيرة على مرمى عماد السيد حارس مرمى الداخلية وفشل لاعبو الأخير فى استغلال الفرص التى سنحت لهم أمام مرمى المنافس.