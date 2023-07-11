7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 10 / 7 / 2023، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها حسم الأهلى درع الدورى بعد فوز سيراميكا على بيراميدز، ووصول خطاب لاتحاد الكرة بايقاف القيد للزمالك.

رسميا.. الأهلى يتوج بدرع الدورى 43 فى تاريخه بعد فوز سيراميكا على بيراميدز

توج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري. كولر يضيف البطولة الخامسة فى قيادة الأهلى بعد التتويج بالدورى الـ43 نجح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في إضافة البطولة الخامسة إلى حافظة ألقابه التي حققها مع الفريق الأحمر، عقب تتويج فريقه بلقب الدوري المصري بشكل رسمي عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

اتحاد الكرة يتسلم خطابا من الفيفا لإيقاف القيد للزمالك

تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد لنادى الزمالك بسبب مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص صفقة شيكابالا.

نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة لدرع الدورى المصرى الجديد، الذى تم إعلانه فى المؤتمر الصحفى أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التى أقيمت صباح اليوم الاثنين، مشاركة أحمد سيد" زيزو" لاعب وسط الأبيض، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

البنك الأهلى يقرر استمرار محمد أبو جبل الموسم المقبل