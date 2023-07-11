شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 10 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 10 / 7 / 2023، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها وصول خطاب لاتحاد الكرة بإيقاف القيد للزمالك بجانب تأكيد اتحاد الكرة على عدم صدور قرار بتأجيل دورى المحترفين.

رسميا.. الأهلى يتوج بدرع الدورى 43 فى تاريخه بعد فوز سيراميكا على بيراميدز

توج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

اتحاد الكرة يتسلم خطابا من الفيفا لإيقاف القيد للزمالك

تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد لنادى الزمالك بسبب مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص صفقة شيكابالا.

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل اجتماعه مع الأندية فى بيان رسمى

أصدر اتحاد الكرة بيانا مقتضبا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، كشف خلاله ما دار خلال الجلسة التى عقدت اليوم بمقر الاتحاد مع عدد من مسئولى أندية القسمين الثانى والثالث.

نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة لدرع الدورى المصرى الجديد، الذى تم إعلانه فى المؤتمر الصحفى أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز حقيقة احتراف رمضان صبحى، جناح الفريق الكروى الأول، خاصة فى الدورى التركى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكد المصدر أن إدارة بيراميدز لم تتلق أى عروض رسمية لاحتراف رمضان صبحى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه فى حال تلقى عرض سيتم مناقشته بجدية، وعدم الوقوف أمام رغبة اللاعب.

يفتقد أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، الثنائى محمد الصباحى وبربكات حجاج فى مواجهة إنبى المصيرية، المقرر لها غداً الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم. شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التى أقيمت صباح اليوم الاثنين، مشاركة أحمد سيد" زيزو" لاعب وسط الأبيض، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز. سموحة يفتقد خدمات محمد الصباحى وبركات حجاج أمام إنبى فى الدورى

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى من الجهاز الطبي لفريقه بقيادة أحمد أبو عبلة تقرير عن حالة المصابين قبل مواجهة الزمالك القادمة في الدوري.

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة سموحة وإنبى المقرر لها غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم إلى الحكم محمد الغازى.

البنك الأهلى يقرر استمرار محمد أبو جبل الموسم المقبل