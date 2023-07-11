سيراميكا يهزم بيراميدز ويهدي الأهلي لقب الدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023، وذلك بعدما حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزًا مثيرًا على نظيره بيراميدز بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتلاقى بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي أقيمت على ملعب استاد المقاولون العرب.

تقدم بيراميدز عن طريق كريم حافظ بتنفيذ رائع لضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمد بسام في الدقيقة 37.

وتعادل سيراميكا عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 45+2، وذلك من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 83 من الشوط الثاني، عاد صلاح محسن لتسجيل هدف الفوز، ليقود فريق سيراميكا لريمونتادا وتحقيق انتصار هام له في بطولة الدوري.

وبهذه النتيجة، يظل فريق بيراميدز محتلاً المركز الثاني برصيد 67، ويتوج النادي الأهلي رسمياً بلقب الدوري المصري قبل خوض المارد الأحمر مؤجلاته ولقاء القمة القادم أمام الزمالك يوم الخميس المقبل.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 37 نقطة، ويرتقي إلى المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري.