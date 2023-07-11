ميدو يعلق على تتويج الأهلي بلقب الدوري الـ43

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على تتويج الأهلي بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم 2022-2023.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي حصد لقب الدوري بأرقام قياسية خاصة على المستوى الدفاعي فالفريق استقبل 7 أهداف فقط".

وأضاف: "الراحة التي حصل عليها لاعبو الأهلي قبل بداية الموسم الحالي، ساهم بشكل كبير في حصد لقب الدوري" .

وواصل: "إدارة الأهلي ساهمت أيضا في حصد الفريق للقب، نجحت في إدارة أزمات الموسم الماضي ومعالجتها بالشكل الأمثل" .

ميدو يكشف سبب تتويج الأهلي بالدوري

واختتم: "التخطيط الجيد للموسم هو السبب الرئيسي لحصد الأهلي للقب الدوري هذا الموسم".



وحسم الأهلي لقب الدوري الغائب عنه في الموسمين الماضيين بعد سقوط فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني في فخ الخسارة امام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

وتجمد رصيد بيراميدز عن 67 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط كاملة عن الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 75 نقطة، حيث يتبقى لبيراميدز مباراتين فقط في المسابقة.

نجح الأهلي في اتكمال مسيرته الإستثنائية بعد الفوز بلقب السوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال افريقيا، بإستعادة لقب مسابقة الدوري بعد خسارته في الموسمين الماضيين لصالح غريمه التقليدي الزمالك.