الإسماعيلي يهزم الداخلية بهدف ويحسم بقائه في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى فوزا ثمينا على نظيره فريق الداخلية بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين علي استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة ال 33 من الدوري المصري.

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وسجل هدف الفوز الوحيد لنادي الإسماعيلي ياو أنور في الدقيقة الثامنة من بداية أحداث الشوط الأول من المباراة.

وبهذا الفوز حسم الإسماعيلي البقاء في الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق الكروي بالنادي المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة.

على الجانب الآخر يدخل نادي الداخلية في صراع الهبوط بعدما تعقدت الأمور على الفريق حيث يتواجد في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن غزل المحلة وأسوان.

تشكيل الإسماعيلي أمام الداخلية في الدوري

حراسة المرمي.. أحمد عادل

الدفاع.. محمد نصر، محمد هاشم، عصام صبحي ، محمد دسوقي

خط الوسط.. سيرجي أكا، عماد حمدي ، ياو أنور

خط الهجوم.. عبدالرحمن مجدي، أحمد مدبولي، محمد الشامي

دكة البدلاء

محمد كوكو - إياد العسقلاني - كريم عرفات - محمد بيومي - كريم الديب - محمد عبد السميع - مروان حمدي - محمود الشبراوي - عمر الساعي

