ميدو: الأهلي استحق أن يكون بطل مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأهلي استحق حصد لقب الدوري هذا الموسم، مشددا على أن الفريق قدم ما عليه ونجح بشكل مميز.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي استحق أن يكون بطل مصر، وعلى مستوى كرة القدم ومختلف الألعاب الأهلي استحق حصد اللقب" .

أضاف: "أنا راجل زملكاوي لكن مبحبش إني أقلل من نجاح أو شغل أي حد" .

وواصل: "لازم أي حد بيكسب نقدمله التحية زي ما لما بيكون في حاجات سلبية بنقول عليها" .

واختتم: "دائما ما نقول الحقيقة، والفريق الذي يجتهد علينا دائما أن نسانده"

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

في سياق يستعد قطبي الكرة المصرية الأهلي الزمالك لمواجهة من العيار الثقيل، عندما يتقابلا الثنائي، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر الدوري المصري.

تبدأ مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل بتوقيت مصر.

بينما ستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة "أون سبورت"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقات المحلية المصرية خلال الموسمين الماضيين.