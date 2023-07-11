غزل المحلة يسقط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي ويعقد موقفه بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

شهدت المباراة سيطرة واستحواذ واضح من غزل المحلة بحثاً عن تحقيق الفوز امام البنك الأهلي الذي إعتمد على اسلوب دفاعي متحفظ مع شن هجمات مرتدى في محاولة لخطف هدف يحسم نتيجة اللقاء لصالحهم.

نجح لاعبوا المحلة في أكثر من محاولة في الوصول لمناطق الخطورة إلا أن استبسال خط دفاع البنك الأهلي والتالق اللافت للحارس محمد أبو جبل حرما أصحاب الأرض من تحقيق الفوز.

بهذه النتيجة رفع البنك الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز 14 بجدول ترتيب مسابقة الدوري بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 33 نقطة ليصبح موقفه أكثر تعقيداً في صراع البقاء.

تشكيل البنك الأهلي في مواجهة غزل المحلة

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود

خط الهجوم.. كريم بامبو