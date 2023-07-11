حلمي طولان: لاعبو سيراميكا مروا بعوامل نفسية صعبة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن بيراميدز من أفضل الأندية في الدوري المصري.

وقال طولان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "بيراميدز من أفضل الأندية التي تقدم مستوى رائع ومعهم أفضل قائمة في مصر".

وأكمل: "كان هناك عوامل نفسية صعبة يمر بها لاعبي سيراميكا كليوباترا بسبب صراع الهبوط، لكن الفوز على فريق بهذا الحجم شئ أكثر من رائع".

حلمي طولان: اعدنا الانضباط لغرفة الملابس في سيراميكا

وتابع: "أوجه التحيه لجميع لاعبي سيراميكا كليوباترا التي تشارك والتي لا تشارك بسبب روح الفريق، عندما يحصل اللاعبين على مكافأة في أي مباراة يتم تقسيم المبلغ على جميع اللاعبين بالمستبعدين ايضا".

وأتم: "كان من الضروري اتخاذ قرارات حاسمة من أجل تقويم بعض اللاعبين وإعادة الانضباط لغرفة الملابس"