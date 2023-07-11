أوريجي يرفض عرضاً من الدوري السعودي بعد الرحيل عن ميلان

ياسر رشاد - القاهرة - رفض البلجيكي ديفورك أوريجي مهاجم فريق ميلان الإيطالي ولاعب ليفربول الإنجليزي السابق فكرة الانتقال للدوري السعودي في الوقت الحالي.

واكدت تقارير أن أوريجي الذي يبحث عن عرض جديد بعد التكد من رغبة ميلان في بيعه خلال الميركاتو الصيفي الحالي تلقى عرضاً من احد الاندية السعودية خلال الأيام الماضية إلا أنه رفض الانضمام للدوري السعودي.

وقرر ميلان رحيل أوريجي الذي انضم لصفوفه في الصيف الماضي بصفقة إنتقال حر الا أن اللاعب لم يظهر بالمستوى المنتظر في الموسم المنقضي.

وشارك أوريجي مع ميلان في 36 مباراة بمختلف المسابقات لم يسجل خلالها سوى هدفين فقط.

وكشفت تقارير إيطالية أن أوريجي يمتلك بالفعل عرضاً آخر من نادي وستهام الإنجليزي، إلا أنه يتمسك بالحصول على فرصة أخرى لإثبات قدراته مع فريقه الإيطالي.

الرائد السعودي يعلن تمديد عقد فوزير

حسمت إدارة نادي الرائد السعودي مساء اليوم إجراءات تجديد عقد النجم المغربي محمد فوزير لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمدة موسم إضافي حتي 2024 .

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الرائد عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " العازف محمد فوزير أحمر ريداوي حتي 2024 ".

وتعاقدت إدارة نادي الرائد مع محمد فوزير موسم 2019 قادما من صفوف النصر السعودي.

وشارك فوزير صاحب الـ 31 عاماً مع الرائد خلال منافسات الموسم الماضي 2022-2023 في 28 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 6 آخرين.