حلمي طولان: اطالب لاعبي سيراميكا بطموح أكبر في نهائي كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أنه طالب اللاعبين بتقديم أداء أفضل خلال لقاء المصري في نهائي كأس الرابطة.

وقال طولان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لقاء المصري في نهائي كأس الرابطة سيكون صعبا جدا، أطالب اللاعبين بتقديم أداء أفضل وطموح أكبر".

حلمي طولان: هدف كريم حافظ ذكرني بروبيرتو كارلوس

وعن هدف كريم حافظ: "من أفضل الأهداف التي رأيتها هذا الموسم، وذكرني بتسديدات روبرتو كارلوس نجم البرازيل".

وأكمل: "لابد من وجود ضحايا لتنقية الاجواء في غرفة خلع الملابس وفرض حالة من الالتزام والانضباط".

وأشار: "تلقيت اتصالا من النائب محمد أبو العينين بعد لقاء بيراميدز لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين". وأتم: "الوضع الحالي لا يليق بفريق سيراميكا كليوباترا بكل تأكيد".