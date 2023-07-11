رسمياً.. الأهلي يتوج بطلاً للدوري للمرة 43

ياسر رشاد - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطلاً للدوري المصري الممتاز للمرة 43 في تاريخه بشكل رسمي.

وحسم الأهلي لقب الدوري الغائب عنه في الموسمين الماضيين بعد سقوط فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني في فخ الخسارة امام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

وتجمد رصيد بيراميدز عن 67 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط كاملة عن الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 75 نقطة، حيث يتبقى لبيراميدز مباراتين فقط في المسابقة.

نجح الأهلي في اتكمال مسيرته الإستثنائية بعد الفوز بلقب السوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال افريقيا، بإستعادة لقب مسابقة الدوري بعد خسارته في الموسمين الماضيين لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

رقم مميز لـ الأهلي في مسابقة الدوري بالموسم الحالي

وحقق الأهلي 75 نقطة في 29 مباراة يحتل بها المركز العاشر في قائمة الأعلى نقاطا في تاريخ الدوري بغض النظر عن عدد المباريات التي يخوضها الفريق في المسابقة.

وبإمكان الأهلي اعتلاء القائمة التاريخية برصيد 90 نقطة إذا حقق الفوز مبارياته الخمس المتبقية ليكسر رقم موسم 2019- 2020 الذي يتصدر القائمة الآن برصيد 89 نقطة.