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ميدو: كولر بطل النادي الأهلي هذا الموسم

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن "عدم التكبر" ساهم بشكل كبير في تتويج الأهلي بلقب هذا الموسم.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تقييم الأمور وقت الأزمات بدون تكبر، يأتي بثماره".
وأضاف: "قيمة إدارة الأهلي في تقييم أخطاء الموسم الماضي ومعالجتها" .
وواصل: "مارسيل كولر بطل النادي الأهلي هذا الموسم، فهو السبب الرئيسي في جعل الأهلي الفريق الأفضل في مصر" .

واختتم: "كولر قام بتقييم لاعبي الأهلي بالشكل الأمثل وساهم في تطوير لاعبي الأهلي".

الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الـ43

 

وتوج الفري الأو لكر القد بالناد  الأهلي بلقب الدوري الغائب عنه في الموسمين الماضيين بعد سقوط فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني في فخ الخسارة امام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

وتجمد رصيد بيراميدز عن 67 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط كاملة عن الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 75 نقطة، حيث يتبقى لبيراميدز مباراتين فقط في المسابقة.
والجدير بالذكر أن الأهلي نجح في اتكمال مسيرته الإستثنائية بعد الفوز بلقب السوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال افريقيا، بإستعادة لقب مسابقة الدوري بعد خسارته في الموسمين الماضيين لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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